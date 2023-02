L’importanza della memoria su cui costruire il presente e il futuro

Che cos’è per noi la storia? La storia è la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite la ricerca e l’uso di fonti. E’ la narrazione di una memoria collettiva grazie alla quale costruiamo la nostra identità di cittadini. E’ rivivere i periodi bui per ricordare le vittime ed evitare che fatti del genere accadano di nuovo, e allo stesso tempo è rivivere le scoperte e le rivoluzioni che hanno comportato il progresso dell’umanità. La storia è custode della nostra origine e provenienza. Ricordare e riflettere su eventi che hanno cambiato radicalmente la vita delle generazioni passate serve a renderci consapevoli di chi siamo. Come infatti afferma Umberto Eco ‘la storia non serve a sapere dove si va, ma a sapere da dove vieni tu’. Quindi la storia e la memoria di un fatto passato, sono importanti perché l’uomo può comprendere meglio il presente; anche la storia recente ci dà la possibilità di cogliere segni e somiglianze con eventi già accaduti. Un fatto storico che ogni anno ricordiamo è la ‘Giornata della memoria’ con lo scopo di non dimenticare affinché ‘simili eventi non possano mai più accadere’.

Classe III B