L’imprenditore Alesi:: "Bit, peccato andare divisi"

Buoni i riscontri avuti dalla recente Borsa Italiana del Turismo (Bit), secondo Devis Alesi (presidente dei B&B del fermano e presidente della Consulta sul turismo da poco istituita dall’amministrazione Ciarpella) ma c’è un ‘ma’: "Abbiamo visto una bella partecipazione di pubblico, un grande interesse per la nostra regione, ma c’è una nota dolente: ancora una volta il territorio si è presentato diviso ad un evento che avrebbe dovuto essere la vetrina ideale per presentare il progetto del brand della Riviera del fermano in un contesto di caratura internazionale". E invece? "Invece siamo andati a Milano in ordine sparso, chi prima e chi dopo e ognuno ha pensato a promozionare il proprio orticello. Secondo me, così non va bene". Un’occasione persa, secondo Alesi che ritiene che "non si può giocare sulla pelle del territorio, di quegli imprenditori che investono nelle strutture e nell’accoglienza. E’ a loro, non certo a me, che vanno date spiegazioni sul perdurare di questo modo di fare".

Un concetto, quello di una promozione unitaria del territorio fermano che Alesi ribadisce ogni volta e che, insieme ai B&B del fermano sta portando avanti fin dalla costituzione dell’associazione "e – assicura - continueremo a farlo". Intanto, ieri, veniva presentato il Crm (customer relationship management) mirato a ottimizzare la gestione delle relazioni con i turisti: "E’ uno strumento fondamentale che abbiamo creato contestualizzandolo in tutto il territorio provinciale, e non nel singolo Comune. Le risposte alle 10 domande ci consentiranno di capire cosa cercano i turisti, cosa vogliono, l’impressione che hanno avuto dal soggiorno nel fermano". E per Alesi, quando si parla di presenze turistiche va fatta una puntualizzazione: "Vanno distinte le presenze turistiche, con i pernotti, dall’affluenza agli eventi che siano mostre, concerti o altro e va posta attenzione ai servizi perché è questo che cercano principalmente i turisti". E anche in tal senso, i risultati del Crm saranno utili a capire se ce ne sono a sufficienza e quali mancano. Per quanto riguarda la promozione dei B&B, "stiamo lavorando alla nuova home del sito, ci siamo dotati del nostro social media team e stiamo promuovendo non solo i centri in cui ci sono le strutture associate, ma anche gli altri. E tutto questo lo mettiamo a disposizione gratuitamente, autofinanziandoci". Ultima, ma non ultima, c’è una grande attenzione alla formazione degli operatori dell’accoglienza: "Stanno partendo i nostri corsi di formazione social con esperti del settore (gratis per gli associati) e sta per concludersi il corso Lis cui abbiamo partecipato e che ci consentire di accogliere al meglio anche queste disabilità" conclude Alesi.

Marisa Colibazzi