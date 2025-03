L’imprenditore Gallucci:: "Viviamo col fiato sospeso"

Gli imprenditori del settore calzaturiero sono in attesa del 2 aprile. In quella data, infatti, si conoscerà come verranno applicati gli aumenti dei dazi a più riprese minacciati dal presidente degli Usa Donald Trump. Ne abbiamo parlato con Gianni Gallucci titolare dell’omonimo calzaturificio e presidente di Confindustria Giovani Fermo.

Gallucci, come state vivendo questo "tempo sospeso"?

"Cercando di capire come aumenteranno i dazi e in che modo andranno a colpire i vari prodotti sulla base dei codici doganali".

Gli ordini ci sono?

"Certo che ci sono. Gli americani hanno sempre apprezzato le nostre calzature, la qualità delle nostre produzioni, la creatività e il saper fare artigianale. Però in questi giorni gli ordini sono sospesi perché i compratori americani sono in attesa di conoscere nel dettaglio le decisioni che verranno prese sui dazi". Per voi quello americano è un mercato importante?

"La nostra azienda esporta il 90% della sua produzione. Abbiamo puntato da anni sul mercato americano. È una piazza commerciale difficile per le sue dimensioni e per il modo di fare business però una volta comprese le regole del gioco da soddisfazione per le dimensioni e per le sue potenzialità. È un mercato variegato in grado di assorbire varie tipologie di prodotto da quelo più economico a quello più caro come è il caso della nostra produzione che è nella fascia del lusso. Di recente i compratori americani sono sempre più attenti al prezzo. La nostra azienda sin dal 2017 è l’unico fornitore ufficiale italiano dell’NBA la National Basketball Association e i più grandi campioni del basket a stelle e strisce calzano le nostre scarpe". Non solo gli atleti ma anche i protagonisti dello star system americano?

"Certamente tra questi solo per citarne alcuni Madonna, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker e del mondo dello sport come Klay Thomson, Stephen Curry e Kevin Duran".

Quante volte va in America ogni anno?

"Diverse volte. Quest’anno ci sono già stato due volte a febbraio e poi tornerò ovviamente ad aprile a luglio e a ottobre per far conoscere le nuove collezioni".

La sua azienda è nata nel 1959 e da qualche anno ha iniziato ad aprire proprie strutture anche all’estero?

"Da due anni abbiamo aperto uno spazio all’interno di un multimarca a Miami e dallo scorso dicembre a Londra in Walton Street a South Kensington, una delle strade iconiche per lo shopping di alta gamma nel Regno Unito. L’apertura nasce dalla collaborazione con Walton Fine Arts, Concept store che prende vita trent’anni fa, specializzandosi in arte moderna e POP con maestri contemporanei come Andy Warhol, Banksy e Picasso, e quindici anni fa inizia ad ospitare nuovi talenti che dopo qualche anno sono stati lanciati come artisti emergenti. La nostra presenza era necessaria per sviluppare in maniera organica la crescita ed approcciare nuovi mercati con la nostra linea London hand made ed il nostro esclusivo servizio su misura, come quelli degli Emirati Arabi, Saudi Arabia e Qatar".

Vittorio Bellagamba