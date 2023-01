L’imprenditore in tv: Marzialetti partecipa a ’I soliti ignoti’

Ospite per una serata nel programma ‘I Soliti Ignoti’ di Rai Uno condotto da Amadeus, l’imprenditore Paolo Marzialetti residente a Montappone, titolare dell’azienda Paimar e presidente nazionale del settore cappello della federazione Tessilivari. Nella puntata andata in onda mercoledì sera Paolo Marzialetti, ha indossato le vesti del personaggio ‘Ignoto n.5’, che nel gioco era abbinato alla professione ‘produce cappelli da baseball’. Purtroppo le protagoniste della serata madre e figlia di origini campane, ma residenti da decenni in Toscana, che fino al quel momento avevano indovinato tutti gli ignoti racimolando un bel gruzzoletto, oltre 100.000 euro, sono incappate nell’errore tratte in inganno dall’abbigliamento dell’imprenditore fermano. Ieri mattina contattato da amici e conoscenti, Paolo Marzialetti soddisfatto per la curiosa esperienza, ha comunque ribadito che è stata una bella occasione per promuovere il Distretto del cappello fermano. Il 16 maggio del 2017 Marco Sorbatti titolare dell’azienda Sorbatti insieme al fratello Attilio, era stato ospite della stessa trasmissione.

a.c.