Lina e Gino salutano Parrucchieri da 58 anni

Il vicesindaco Daniele Stacchietti e l’Assessore al commercio Patrizia Canzonetta hanno consegnato una targa ai titolari della Parrucchieria Lina e Gino che dopo 58 anni di lavoro hanno deciso di chiudere i battenti per dedicarsi alla pensione. Dopo aver frequentato la scuola per parrucchieri Palmer di Bologna Lina Fabi decide di aprire la sua attività l’8 dicembre del 1964 in via dei mille 8 a Porto Sant’Elpidio. Fin da subito vanta una vasta clientela e si distingue per la spiccata bravura sia nel taglio che nel lavoro completo di parrucchiera, comprese le acconciature sposa. Nel settembre del 1970 viene affiancata nell’attività dal marito Gino e dopo tantissimi anni di lavoro alla fine di quest’anno si congedano per godersi il meritato riposo. "Come Amministrazione – ha detto il vicesindaco – esprimiamo tutto il nostro orgoglio per avere tra i nostri concittadini persone come loro che, per una vita intera, hanno seguito la loro attività con tenacia e passione, portandosi dietro quei valori umani che hanno radici profonde. Valori come l’attenzione al prossimo, l’onestà e la giustizia che hanno sostenuto una vita caratterizzata da una professionalità che non si impara a scuola, né si compra, ma che viene portata avanti negli anni con tanta fatica e sacrificio". I titolari ringraziano la clientela più affezionata che da ben 58 anni li hanno seguiti nell’attività.