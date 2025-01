L’incasso di ieri in beneficenza

L’Asd Bios Eventi che gestisce la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza del Popolo, tra le principali attrazioni del ricco e variegato programma del Natale della Città di Fermo approntato dall’Amministrazione Comunale, devolverà l’incasso dell’intera giornata di venerdì 3 gennaio 2025 al Ponte di Fermo, realtà sociale che opera per far fronte a situazioni di disagio sociale e di povertà. Incasso che verrà consegnato la mattina del 6 gennaio con la collaborazione dell’associazione culturale Armonica-mente, presieduta da Nunzia Luciani, e della Scuderia Firmum, nel corso della manifestazione con le auto d’epoca.

La pista di ghiaccio vede sin dal primo giorno tantissimi bambini, ragazzi e famiglie trascorrere ore di svago su una superficie che anche quest’anno ha una novità: un’area dedicata ai bambini che, con i loro genitori, vogliono cimentarsi per la prima volta nel pattinaggio, uno spazio pensato appositamente per permettere ai più piccoli, che magari non hanno mai provato a pattinare, di trascorrere momenti di divertimento in assoluta sicurezza.

L’impianto rimarrà aperto fino a domenica 12 gennaio e l’Asd Bios Eventi, come sempre, oltre ad aver già donato agli studenti nel periodo natalizio buoni sconto nei giorni infrasettimanali, vuole venerdì 3 gennaio dedicare un giorno alla solidarietà ed alla beneficenza.