L’incontro su ‘Salute e stili di vita’

‘ll lifestyle è salute’ se ne parla domani (ore 15) all’auditorium ‘Giusti’, in occasione della Giornata Mondiale della Salute. L’Università di Macerata vara il suo evento network di ricercatori, psicologi, medici e organizzazioni impegnati per la promozione di stili di vita in grado di prevenire patologie e disturbi cronici. Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato quanto la promozione e l’adozione degli stili di vita salutari siano fondamentali nella prevenzione e nel trattamento di molte patologie anche con apposite condotte (equilibrio nell’alimentazione, costanza nell’attività fisica, controllo dello stress). Tutte variabili che coinvolgono psicologi, sociologi, istituzioni pubbliche e private impegnati a disegnare l’articolata rete di informazione e promozione di uno stile di vita sano. L’evento dal titolo ‘Salute e stili di vita’, sarà utile per illustrare questa prima esperienza di prassi individuali più sane. Organizzata dall’Università di Macerata col sostegno del Ministero Università e Ricerca e dell’Ue con Vitality (Ecosistema territoriale selezionato dal Miur), l’iniziativa vedrà tra i relatori Elisabetta Pieragostini (Ceo di Da.Mi, promotrice di un modello d’impresa umano-centrico e di un welfare personalizzato per la cura dello stress); Renato Bisonni (Primario Oncologia del Murri e presidente provinciale Lilt); Francesca Cardarelli (psicologa), Domenico Meleleo (pediatra), David Mariani (Healty Habits, ricercatore e divulgatore scientifico), Veronica Guardabassi (ricercatrice Unimc), Paola Nicolini (Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Unimc).