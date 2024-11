L’infermeria si svuota in casa della Fermana

Sta preparando la sfida di domenica in casa contro il Termoli la Fermana che ha ripreso ad allenarsi, in questa prima parte della settimana, sul sintetico del Firmum Village. Come di consueto, è arrivato il bollettino dall’infermeria da parte di Marco Minnucci che ha evidenziato come al momento la situazione sia sotto controllo, rispetto a qualche settimana fa. Le questioni al momento sotto osservazione sono tre. La prima riguarda il difensore centrale under Marco Bonugli che, nel corso della rifinitura pre Avezzano di sabato, ha riportato uno stiramento al flessore mentre per l’altro under Cristian Carosi, infortunatosi a Fossombrone, prosegue il percorso riabilitativo. Dalla partita di domenica invece Christian Casucci è uscito con un affaticamento muscolare che va monitorato nelle prime sedute settimanali ma non dovrebbe preoccupare oltremodo. Già dalla scorsa settimana erano invece tornati ad aumentare i carichi, lavorando anche in campo, sia Yassine Diouane che Riccardo Pinzi che ora dovrebbero essere abili e arruolati. Il Termoli non arriva di certo al meglio allo scontro diretto del Bruno Recchioni. Tifoseria in subbuglio che domenica scorsa ha manifestato il proprio distacco verso la società e la squadra. Il motivo? La squadra si allena a Pietramelara, nell’Alto Casertano, a due ore d’auto da Termoli, struttura in sintetico condivisa con l’Aurora Alto Casertano, squadra di Eccellenza guidata patron Flaviano Montaquila, proprietario anche del Termoli. Situazione che non piace affatto alla piazza, con i tifosi che domenica hanno protestato prima della gara sfilando all’esterno dello stadio, poi disertato durante la gara. Al termine del match è stato esonerato il tecnico Massimo Carnevale, insieme a tutto il suo staff. Per la successione la scelta ricaduta su Nicola Mancino, fino a due settimane fa tecnico dell’Alto Casertano (tecnico giovane con quasi 300 gare da calciatore in Lega Pro nel suo curriculum) appunto che ha già diretto le prime due sedute di allenamento seppur non ancora ufficializzato.

Roberto Cruciani