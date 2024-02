Linguaggi d’inclusione, . Ecco ’Murales. . Van Gogh visto da noi’

‘Murales. Van Gogh visto da noi’ è il titolo del progetto ‘Linguaggi di Inclusione’ realizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C Montegranaro, presentato e inaugurato nei giorni scorsi presso la scuola primaria di San Liborio. All’originale evento erano presenti la dirigente scolastica Chiara Cudini, il sindaco Endrio Ubaldi e l’amministrazione, altri soggetti che collaborano con l’Istituto scolastico per favorire l’inclusione quali Novella Bracalente (Granarium), il maestro Fausto Pende e Federico Del Bianco (già dirigente scolastico) e, soprattutto, gli allievi che hanno partecipato all’attività laboratoriale che ha portato alla realizzazione di splendidi murales. Il progetto educativo, ha rivolto l’attenzione al potenziamento delle competenze degli studenti e ai temi della socialità e dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. Con il coordinamento dei professori Claudio Verducci (arte e immagine) e Alessandro Cappella (tecnologia), gli aspiranti artisti hanno potuto riflettere ed empatizzare non solo rispetto all’arte di Van Gogh, ma anche rispetto a tematiche come l’amicizia, la cittadinanza attiva, la solidarietà, la conoscenza del proprio territorio e l’importanza della cultura che deve essere di tutti e per tutti. I ragazzi hanno reso omaggio alla loro città, inserendo riferimenti urbani e storico-artistici, dando vita a un vero progetto di collaborazione e formazione che ha portato alla creazione di magnifici murales, eseguiti con abilità tecnica ed entusiasmo. L’inaugurazione delle opere ha permesso agli studenti di presentarle, illustrando i concetti di cui i murales sono testimonianza e l’importanza delle didascalie tradotte nel linguaggio braille. Opere di cui potranno godere la scuola e la cittadinanza insieme al messaggio di inclusione che contengono.

m. c.