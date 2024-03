Link fasullo, truffa da 15mila euro: la polizia denuncia un ventenne

Fermo, 7 marzo 2024 – Occhio al link truffaldino sugli sms del cellulare, potrebbe costarvi 15.000 euro. E’ quanto accaduto ad un uomo di Fermo che, ingenuamente, ha seguito le indicazioni del malvivente che stava cercando di raggirarlo. Fortunatamente ha fatto in tempo a bloccare l’operazione bancaria e ad allertare la polizia che ha individuato e denunciato il responsabile della tentata truffa da 15.000 euro commessa attraverso un artifizio molto diffuso: l’invio di un link contenuto in un sms.

Nei guai è finito un napoletano di 20anni accusato di tentata truffa aggravata. Lo scorso dicembre, la vittima aveva ricevuto un sms, apparentemente dall’applicativo home-banking del proprio istituto bancario, contenente l’avviso di una potenziale truffa e l’invito ad aprire un link riportato nel messaggio.

L’uomo, preoccupato e colto di sorpresa, aveva incautamente cliccato sul link, tramite il quale aveva avuto accesso ad una pagina web nella quale gli veniva richiesto di inserire dei dati. In contemporanea, l’ideatore del marchingegno truffaldino lo ha contattato sul proprio cellulare, invitandolo a digitare un codice sulla tastiera del telefonino, di fatto attivando la deviazione delle chiamate in ingresso verso un altro numero.

Superato il disorientamento iniziale, l’uomo si è reso conto di essere stato vittima di un tentativo di truffa e così ha immediatamente contattato la propria banca che fortunatamente è riuscita a bloccare un’operazione di bonifico dall’importo di ben 15.000,00 euro verso un altro conto corrente. La squadra mobile, delegata dalla Procura della Repubblica di Fermo per l’attività di indagine, ha individuato il titolare del conto corrente verso il quale erano era stato effettuato provvisoriamente il trasferimento del denaro, poi celermente bloccato dalla banca della vittima, ed ha accertato che si trattava di un giovane napoletano incensurato di appena venti anni, che alla fine è stato denunciato per il reato di tentata truffa aggravata.

Questa volta tutto è finito nel migliore dei modi, ma la raccomandazione delle forze dell’ordine continua a essere sempre quella di fare molta attenzione agli sms spediti da numeri sconosciuti e soprattutto di non cliccare link di cui non si conosce la provenienza. Nel dubbio è sempre meglio contattare la propria banca anche con una semplice telefonata visto che i truffatori sono sempre in agguato e raramente la promessa magari di un premio o magari di una notizia choc che invita a vistare una pagina sospetta, si rivela essere veritiera.