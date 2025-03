Lino e Nadia, insieme da sessant’anni

Sessant’anni insieme: Un traguardo importante per Lino e Nadia, che oggi festeggiano il loro 60esimo anniversario di matrimonio. Un lungo percorso condiviso con impegno e dedizione, che li ha resi una presenza conosciuta e stimata in città, anche grazie alla loro storica attività. Un augurio speciale per questa giornata significativa da parte della famiglia.

Fondata nel 1957 la parruccheria Lino e Nadia rappresenta un’attività storica del territorio, oggi portata avanti con dedizione dalla seconda generazione della famiglia. La solida conoscenza e l’esperienza maturata nel corso dei decenni costituiscono la base su cui si fonda la loro continua ricerca di innovazione.

Lino e Nadia Sono riconosciuti per la qualità dei loro tagli e la specializzazione nella colorazione. Negli ultimi anni, hanno adottato una filosofia orientata al benessere, trattando capelli e cute con prodotti naturali 100% vegetali. Le nostre colorazioni, ottenute da piante tintorie e decotti, offrono un’alternativa più salutare per i clienti, e per l’ambiente. Questo approccio rispetta l’integrità dei capelli, evitando trattamenti aggressivi e favorendo soluzioni rigenerative per una bellezza naturale e sostenibile".