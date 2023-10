"L’insediamento un anno fa e ora la città è paralizzata"

"Trascorso più di un anno dall’insediamento della nuova giunta, la città è paralizzata dalle beghe interne della maggioranza che continua a lavorare solo sugli eventi, vera arma di distrazione per camuffare l’immobilismo". Lo affermano i consiglieri di minoranza, i quali passano in rassegna le opere che l’amministrazione tiene in stand-by. Rivolgendo tante domande. "Piazza Mentana che fine ha fatto? Il progetto che ne prevedeva la riqualificazione era pronto e finanziato dalla maggioranza Loira 2, e approvato dalla soprintendenza. Perché è stato cestinato? Piazza Gaslini: che fine hanno fatto gli interventi di riqualificazione previsti con fondi stornati dalle somme inizialmente stanziate per Piazza Mentana? Pubblica illuminazione: è stato revocato il project financing per un affidamento in house. Premesso che è incomprensibile un affidamento multimilionario ad una società dichiarata in sofferenza dall’ex direttore. E poi, considerata la decadenza del direttore non sarebbe opportuno ridiscutere questa scelta che appare del tutto scellerata? Il porto: restiamo in attesa, da mesi, di conoscere la strategia della maggioranza su questa infrastruttura. Il lungomare:, si parte in ritardo e stravolgendo il progetto iniziale. Ma cosa stiamo aspettando per iniziare? Abbiamo già perso un mese e ciò vuol dire che terminerà un mese dopo, mettendo a rischio la stagione prossima. Cinema Excelsior: l’amministrazione ha scelto di perseguire la strategia di quella passata. Allora porti a termine tutti gli adempimenti a suo carico invece di continuare a perdere tempo. Gli eventi non bastano ad amministrare la città, serve una programmazione seria sulle questioni che possono cambiare la città in modo strutturale".