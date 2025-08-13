L’intelligenza artificiale anche in barca a vela

"In banchina del porto turistico di Porto San Giorgio un’importante veleggiata su resilienza, intelligenza artificiale, inclusione e determinazione" sono in estrema sintesi i temi affrontati in un incontro, denominato veleggiata promosso dall’associazione Liberi nel vento e titolato ’La potenza del mare e dell’essere umano’. "Un incontro – spiegano - rivolto alla cittadinanza per parlare del territorio fermano, di esperienze di vita e resilienza, di cui ha disquisito l’ingegnere elettronico Angelo Larocca, del grande ed affascinate mondo dell’intelligenza artificiale, tema affrontato dal docente di informatica all’Università di Macerata Emanuele Frontoni. Il giovane Ufficiale di Navigazione Jacopo Mariani ha relazionato sulla sua determinazione per arrivare a concretizzare il suo sogno da bambino di: timonare grandi navi. Il presidente di Liberi nel vento, Daniele Malavolta, definisce "bella, forte, potente l’esperienza di vita di Angelo Larocca, che porta avanti l’attenzione sulle tematiche del diritto alla libertà di vivere di tutti e della vita indipendente". Stessi aggettivi utilizza per l’intervento di Emanuele Frontoni "che ci ha fatto scoprire quanta IA c’è già intorno a noi e per noi, per semplificare il vivere quotidiano. nella medicina, nello sport della vela e della nautica. L’essere umano, la potenza dell’essere umano capace di creare sistemi che utilizzano dati per risolvere problemi, agevolarci la vita". E, con riferimento ai relatori dell’incontro Malavolta dichiara "che bello sapere che a Porto San Giorgio si producono tanti sistemi di intelligenza artificiale grazie a grandi professionisti e scienziati del nostro territorio". Poi aggiunge: "Con Jacopo, ex allievo dell’Istituto Montani di Fermo, indirizzo Nautico, abbiamo conosciuto la storia di un ragazzo che, grazie allo studio, al sacrifico, all’impegno ha raggiunto il suo obiettivo: condurre grandi navi da crociera in tutti i mari del mondo. Ha affascinato i tanti presenti raccontando la recente navigazione prima tra i ghiacci del Polo Sud e a seguire del trasferimento, passando per l’Oceano Atlantico, fino al Polo Nord. Abbiamo ascoltato e abbiamo veleggiato in storie, in esperienze di vita belle, ricche ed entusiasmanti – conclude Malavolta– presidente di Liberi nel Vento – che avevano come filo conduttore il mare, questo straordinario elemento che regala grandi emozioni, ma, soprattutto, ci siamo lasciati trasportare dalla straordinaria potenza dell’essere umano capace di fare grandi cose". Silvio Sebastiani