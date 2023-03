L’interno del Gigli sta prendendo forma

Cresce l’attesa per l’inaugurazione del polo culturale ‘Beniamino Gigli’, prevista per l’11 marzo. Gli operai sono al lavoro di buona lena per riuscire a ultimare i lavori in tempo per quella data e, dando una sbirciatina all’interno, pare che avranno un bel da fare perché di cose ancora da fare ce ne sono ancora parecchie. Intanto, l’impianto di illuminazione è stato completato visto che poche sere fa, chi bazzicava la piazza poteva vedere le luci accese.

E già al suo posto, anche la tenda che funge da sipario e che ha come cornice il boccascena che doveva essere l’unica parte salvabile dell’ex teatro ‘Gigli’ e che, invece, nella impossibilità di un restauro adeguato, è stata rifatta ex novo, simile all’originale, con la stessa scritta: ‘Chi vuol essere lieto sia, di doman non c’è certezza’. Sarà un taglio del nastro importante per il sindaco Nazareno Franchellucci l’unico che, critiche e polemiche a parte, piaccia o non piaccia, ha portato a casa una nuova Piazza Garibaldi.