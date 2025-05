L’investitura dei Priori si ripete. Si è aperta la 44esima edizione della Cavalcata dell’Assunta

Il portone della Cattedrale di Fermo si apre, le chiarine squillano, i tamburi rullano. L’Investitura dei Priori si ripete e apre la 44esima edizione della Cavalcata dell’Assunta. Nel pomeriggio di domenica si è rinnovato il rito durante il quale i dieci Priori delle contrade cittadine sono stati ‘investiti del loro ruolo’ come accadeva nel Medioevo. Il rito religioso ha avuto inizio con la proclamazione dei Gonfalonieri di contrada ovvero coloro che difendevano la città in caso di attacco o sommosse, chiamando il popolo alle armi ed esponendo il vessillo dinanzi alla propria abitazione. Sono stati nominati: Fabrizio Marcaccio per Pila; Alex Terriaca- Molini Girola; Andrea Vesprini-San Martino; Matteo Alessandrini-San Bartolomeo; Emanuele Santarelli- Castello; Enrico Nucci-Capodarco, Luca Scriboni- Fiorenza; Andrea Giacomozzi- Campiglione;Emanuele Bizzarri-Torre di Palme e Leonardo Leonardi per Campolege. A far da cornice i rispettivi Capitani d’Arme, i nobili e i popolani con preziosi abiti fedelmente ispirati alle pitture della metà del ‘400, epoca cui si riferisce la Pagina Miniata del Missale de Firmonibus (1436, ndr) Nelle vesti del Podestà della città, il vicesindaco nonché assessore delegato alla Cavalcata Mauro Torresi; in quelle delle municipalità ovvero Gonfaloniere di Giustizia e Capitano di Giustizia rispettivamente i vicepresidenti Roberto Montelpare e Stefano Lignite; con loro anche il Capitano della Rocca, Alessandro Gara, colui che s’occupava della difesa della roccaforte sul colle del Girfalco.

Il suggestivo momento è stato spiegato dal regista del Palio, Adolfo Leoni: "Torniamo all’oggi, ma con il filo rosso di ieri e il tempo che arretra di sei secoli: corporazioni, contrade, nobili e popolo si sono riunite in Duomo, nel tempio dedicato a Maria Vergine Assunta in Cielo, patrona della città: a Lei hanno sempre guardato le nostre generazioni. Abbiamo vissuto di nuovo il rito della nostra tradizione. Accompagnato dalle voci della corale della Cavalcata dell’Assunta, diretta da Maria Pauri l’arcivescovo mons. Rocco Pennacchio ha benedetto l’Investitura dei Priori, riprendendo, durante l’omelia, il concetto di comunità, di costruzione del bene comune, del prendersi cura della propria contrada e della propria gente. Così si costruisce un pezzo di società cambiata". Dunque, la nomina dei Priori con l’estrazione dei bussolotti dalle tre casse, una dentro l’altra; lettura dei nomi estratti con il Podestà a consegnare la cappa nera e il medaglione con l’aquila, a ciascun Priore.

Giuramento di fedeltà alla città e prima investitura per due nuovi Priori: Alessandro Montagnoli di contrada San Martino e Matteo Canullo per Molini Girola. Riconfermati i Priori: Samuele Bruni-Torre di Palme; Stefano Postacchini- Capodarco; Pierpaolo Paoloni- Pila; Cristian Malloni- Campiglione; Gian Luca Iervicella- San Bartolomeo; Emiliano Foglini- Campolege; Luigi Volpi- Fiorenza e Giorgio Prugnoletti per Castello.

Gaia Capponi