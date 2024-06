Lions alla scoperta di antichi borghi

Per la serie alla scoperta di un piccolo borgo medioevale. Il ‘Lions Club Amandola Sibillini’, l nel fine settimana appena concluso, ha visitato con stupore il suggestivo e antico borgo di Cerreto, frazione di Montegiorgio. Un pomeriggio all’insegna della natura e della cultura quello organizzato per un Service dal ‘Lions Club Amandola Sibillini’ nella stupenda cornice di Cerreto, un piccolissimo borgo che nasconde tesori naturali e artistici, e che negli ultimi anni ha acquisto un certo richiamo grazie al festival ‘Cerreto Medioevale’ fortemente voluto dai residenti, che richiama ogni anno artisti da ogni parte d’Italia e migliaia di visitatori. L’evento si è svolto con la regia del generale Anselmo Donnari, che ha curato tutti gli aspetti logistici. Il presidente del ‘Lions Club Amandola Sibillini’ Giuseppe Perini e i soci hanno porto il benvenuto ai numerosi partecipanti. Tra questi il Past district governor Giorgio Mataloni, il presidente di Circoscrizione Maria Elma Grelli e il presidente del ‘Lions Club’ di San Benedetto del Tronto Laura Cennini. A ricoprire le vesti di accompagnatore e guida il presidente della sede montegiorgese dell’Archeoclub Francesco Pasquali, che nel corso della passeggiata ha illustrato la storia del borgo che si trova in posizione scoscesa a ridosso del torrente Fosa. Un borgo circondato da mura fortificate lungo le quali sono incastonati i vari edifici, fra cui alcuni gioielli come la chiesa di Santa Maria che presenta al suo interno un ciclo di affreschi databile ai secoli XVI e XVII.

a.c.