28 ott 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
Lions Club e Zerogradinipertutti: "Una spiaggia libera accessibile"

Grazie alla sinergia tra Lions Club e l’associazione Zerogradinipertutti, l’estate 2025 ha segnato un passo concreto verso l’inclusione: una spiaggia libera accessibile, premiata con la bandiera lilla. Ne dà notizia lo stesso Lions Club. "Il progetto – aggiunge -, frutto della collaborazione tra il Lions Club Fermo Porto San Giorgio e l’associazione Zerogradinipertutti, ha messo in campo risorse, idee e soprattutto volontà. Una passerella di due metri, 19 pedane attrezzate, sei carrozzine da mare, personale formato e un servizio di assistenza alla balneazione. Il riconoscimento della bandiera lilla, conferito alla città, è il sigillo istituzionale su un impegno che va oltre la stagione balneare".

In questo contesto, il Lions Club non ha agito da semplice sponsor, ma da attore politico nel senso più alto del termine: ha promosso un momento pubblico di riflessione, alla presenza del sindaco Valerio Vesprini ed ha anticipato lo spirito del Protocollo d’Intesa firmato a Roma tra il Ministero per la Disabilità e il Consiglio dei Governatori Lions: "Un progetto profondamente umano" lo ha definito Giuseppe Scarpa, Past Presidente del Club. E Roberto Accardi, neo presidente, ha rilanciato: "Piccoli gesti per costruire una società dove il mare e la vita siano davvero accessibili a tutti".

