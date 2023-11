Lirica, su il sipario. La nuova stagione si apre nel segno di Tosca

Ci sono storie che si possono raccontare all’infinito e non finiranno mai di incantare, emozionare, coinvolgere. La storia di Tosca è una di queste, parla anche al cuore dei giovani e conquista il tutto esaurito al teatro dell’Aquila che domani sera si apre per un evento di gala, già dalle 19. Ci sarà la città tutta e il territorio, per la prima opera in calendario, dopo l’anteprima di ieri pomeriggio per le suole con oltre 650 partecipanti. Una rassegna che si realizza con la collaborazione della Fondazione Rete lirica delle Marche, nel cda anche il presidente del consiglio Francesco Trasatti che sottolinea: "E’ un momento importante, la serata di gala rappresenta un momento di ritrovo per tutta la città e la provincia, di nuovo protagonista il lavoro della fondazione, una squadra che ha superato anche difficoltà della pandemia e si è rimessa in pista con successo. Bello riavere la collaborazione del teatro di Savona per Tosca e del Rossini opera festival perla Cenerentola, una rete di rapporti che porta slancio e nuove possibilità". Il direttore artistico della Fondazione, Alessio Vlad, parla di una grande gioia nel tornare a Fermo: "Per me ormai sono 6 anni qui, la rete lirica è andata sempre molto bene. In questa regione abbiamo un dovere perché c’è una vocazione di questa regione e dei marchigiani verso il teatro, è la regione che ha il maggior numero di teatri, quasi tutti belli. L’opera è a Fermo, Ascoli, Fano, ogni teatro è diverso dall’altro. I teatri vanno vissuti e qui sono nati per l’opera, hanno un’acustica bellissima e c’è una vera immedesimazione con il mondo dell’opera. C’è pubblico non solo per le opere popolari come la Tosca, qui si possono formare nuove generazioni di artisti affidati a maestri di grande esperienza, per poter dare giuste esperienze. L’apertura con la serata di gala qui è una grande festa ed è una cosa unica, c’è solo qui, proprio perché c’è quel grande amore, la città si immedesima con il suo teatro, c’è una comunità che compie un rito". Vlad spiega che l’opera, rispettosa del testo, va in scena per la regia della compianta Renata Scotto, ripresa da Bonajuto, con la direzione della Form di Giovanni Di Stefano. In scena cantanti giovani, i protagonisti sono vocalmente bravi e del tutto credibili nel loro ruolo drammaturgico. Tosca è giovane e ha una sua personalità, Cavaradossi deve essere giovane e attraente, si fa teatro musicale". A seguire la promozione nelle scuole la soprano Stefania Donzelli, il maestro Di Stefano sottolinea: "Renata Scotto è stata una grande cantante, gli ultimi anni di vita a Savona li ha dedicati ai giovani cantanti insegnando loro la parola, quello che significa far capire la parola e quanto è importante. Abbiamo cercato di continuare questo. È quello che i teatri piccoli devono fare". Emozionata e orgogliosa Micol Lanzidei, l’assessore alla cultura parla ancora di una stagione di luce del nostro teatro: "Se siamo riusciti a far brillare il nostro gioiello è grazie alla partecipazione di tanti protagonisti, il contenitore è importante ma funziona grazie al lavoro di tanti, a partire dai numerosissimi sponsor, aziende del territorio che ci credono e scommettono su questo. Il concetto fondamentale è che la cultura non è mai un vuoto a perdere. È un investimento che vale doppio".

Angelica Malvatani