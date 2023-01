L’Isc Fracassetti resta senza preside

Un fulmine a ciel sereno è quello che ha colpito la comunità scolastica dell’Isc Fracassetti Capodarco, dal 16 di gennaio il preside Emiliano Giorgi, che tanto si è fatto apprezzare nei primi anni di nomina, torna a fare il docente: si è conclusa negativamente una complessa vicenda giudiziaria che ha visto il dirigente perdere il ricorso presentato insieme con altri colleghi, in seguito alle procedure di concorso. Il risultato è che la scuola finirà a reggenza, voci di corridoio parlano della possibilità che sia la preside del liceo scientifico, Marzia Ripani, ad occuparsi anche di questo complesso, apprezzato e affollatissimo Isc: "Tengo a chiarire alcuni aspetti di una vicenda dolorosa che mi coinvolge in prima persona", spiega amareggiato Giorgi che si era fatto apprezzare anche precedentemente, con il suo storico incarico di vice preside del Montani: "La vicenda ha inizio dal concorso per dirigenti scolastici del 2017 dove per una serie di circostanze mi sono trovato a non superare, per una sola risposta errata, la preselettiva del concorso". Meccanismo complesso e abbastanza assurdo quello della prova preselettiva che viene poi falsata dal Governo che gestiva allora la fase di concorso, aumentando enormemente il numero dei posti per i ruoli: "È...