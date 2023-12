L’Isc tra i vincitori dei premi eTwinning

Una delle tre scuole marchigiane vincitrici dei premi nazionali eTwinning 2023 è l’Istituto Comprensivo di Montegranaro, per un progetto intitolato ‘Mi ciudad en 5 sentidos’, premiato nella categoria Scuola Secondaria di 1 grado e che ha visto coinvolte le docenti Elena Vita e Ilaria Calisti. Il progetto è dedicato alla conoscenza delle esperienze multisensoriali in lingua spagnola. In sostanza, gli studenti hanno fatto conoscere la propria città e il loro territorio attraverso attività che hanno coinvolto i cinque sensi. Nello specifico, hanno realizzato cartoline natalizie digitali con monumenti, panorami (la vista); presentato ricette tipiche del loro paese, elaborando un ricettario internazionale (il gusto); realizzato dei portachiavi in cuoio (il tatto); registrato canzoni popolari tipiche per condividerle coi compagni europei (l’udito) e presentato la loro città attraverso l’olfatto.