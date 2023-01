Liste di leva, pronto il manifesto

Pubblicato a firma del sindaco Vesprini il manifesto relativo all’iscrizione nella lista di leva. Con tale mezzo il primo cittadino rende noto che sono in corso le operazioni per la formazione delle liste di leva, riguardante i giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente calendario: nel mese di gennaio il primo cittadino curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune di Porto San Giorgio; il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti; nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni e cancellazioni che si rendessero necessarie per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 del mese di aprile. Con il manifesto si avverte che giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi. I loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente.