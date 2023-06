L’Istituto Comprensivo di Monte Urano intitolato a Gino Strada

In una bellissima piazza della Libertà, gremita da studenti, genitori, insegnanti e autorità istituzionali, si è tenuta nel pomeriggio di domenica l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Monte Urano a Gino Strada fondatore di Emergency. Una cerimonia molto articolata che ha consentito di conoscere a chi ancora non avesse avuto l’occasione di approfondire la storia di Gino Strada, medico milanese che ha sempre dimostrato grande impegno nello studio e sensibilità nel sostenere i valori umani, la sua contrarietà alla guerra e tutti quei fenomeni di miseria che sviluppano nel mondo anche problemi sanitari. A sottolineare il valore dell’intitolazione di un’Ic a Gino Strada, ci ha pensato la dirigente scolastica Rossana Gentilini, insieme ai sindaci: Moira Canigola padrona di casa, ai colleghi Elisabetta Ceroni di Rapagnano, Luca Leoni di Torre San Patrizio e Pietro Cesetti di Magliano di Tenna, che hanno espresso unanime consenso; presenti anche i rappresentanti di Emergency nelle figure di Roberto Maccaroni e Stefania Castellucci, rispettivamente referente nazionale e responsabile del fermano dell’associazione internazionale e la vice preside Giuseppina Andriola. Al resto ci hanno pensato gli alunni dei vari plessi e classi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie di tutto l’Ic, che si sono alternati proponendo una fantasiose intervista a Gino Strada, letture di riflessioni estratte dai numerosi testi di Gino Strada dedicati alla guerra, il mini concerto dei ragazzi dell’indirizzo musicale, canzoni e pensieri dei più piccoli, una mostra di disegni e un cortometraggio a tema. A chiudere la cerimonia la dirigente scolastica Rossana Gentilini, insieme ad alcuni componenti del suo staff e ai sindaci, ha provveduto a sancire l’atto scoprendo la targa dedicata a Gino Strada, che nei prossimi giorni sarà istallata in tutti i plessi.

Alessio Carassai