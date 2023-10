L’istituto Galilei a cena 30 anni dopo il diploma

A trent’anni dal diploma la classe 5ªB dell’Istituto geometri ‘Galilei’ di Fermo, si è ritrovato per una simpatica rimpatriata. Un bel modo per ricordare l’esame di maturità sostenuto al termine dell’anno scolastico 1992-1993, per ritrovare vecchi amici di ieri e magari colleghi con cui ancora oggi si collabora. Il ritrovo si è tenuto nei giorni scorsi presso l’agriturismo ‘La Pieve’ di Altidona, dove si sono ritrovati non solo gli alunni: Claudia Boccioni, Alessandro Cappella, Maria Cristina Capriotti, Simonetta Dianetti, Luciano Evandri, Roberto Marmorè, Antonio Postacchini, Roberto Sabbatini, Alessandra Santarelli, Roberta Silla, Francesco Torelli, Pierpaolo Torresi e Tullio Valle; ma anche gli ex professori Luigi Corsi (italiano), Filippo Andrenacci (Costruzioni), Paolo Berbellini (Idraulica), Ettore Fedeli (Fisica), Domenico Forconesi (educazione Fisica), Mauro Postacchini (Topografia), Fiorella Marcaccio (diritto), sono intervenuti per un video saluto i docenti Raffaele Bassi e Antonio Zamponi. Una giornata trascorsa in maniera piacevole all’insegna dei ricordi che nonostante il trascorrere degli anni, è rimasto forte il senso di reciproco affetto. Al termine della serata, il professor Fedeli, ha invitato tutti i presenti a fare i compiti a casa.

a. c.