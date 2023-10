L’istituto ’Gino Strada’ sempre più tecnologico con i fondi del Pnrr

L’istituto comprensivo ‘Gino Strada’ di Monte Urano è pronto a tuffarsi nel futuro con il ‘Piano Scuola 4.0’. Attraverso i fondi del Pnrr l’istituto ha ottenuto un finanziamento di 183.000 euro, somma che sarà impiegata per realizzare aule sempre più tecnologiche e innovative, in grado di valorizzare attitudini e talenti delle nuove generazioni. L’obiettivo del ‘Piano Scuola 4.0’, è quello di realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici con quelli degli ambienti digitali. Il progetto riguarda tutti i plessi dell’Ic ‘Gino Strada’, ovvero i plessi di Monte Urano, Rapagnano, Torre San Patrizio e Magliano di Tenna. Per ciascuno dei quattro poli scolastici si è cercato di valorizzare le potenzialità già esistenti nell’orientamento didattico delle varie sedi, perciò la progettazione ha richiesto attenzione ed è stata accuratamente calibrata, anche con il coinvolgimento delle famiglie. Infatti, il progetto elaborato dall’Ic ‘Gino Strada’, è iniziato a maggio dello scorso anno, quando a fronte del finanziamento ottenuto, la scuola ha avviato un percorso di confronto partecipato e condiviso con le famiglie degli alunni, scegliendo le azioni ritenute migliori come dotazioni e contenuti digitali da una parte con: attrezzature, piattaforme, ambienti immersivi, app e software; dall’altra con l’acquisto di arredi innovativi: flessibili, modulari e scrivibili e per piccoli interventi di ammodernamento degli spazi scolastici. In questi giorni stanno arrivando nelle diverse sedi i materiali e le attrezzature ordinati grazie ai fondi del bando, a breve si ricomincerà con la formazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie, già iniziata lo scorso anno. Grazie al ‘Piano Scuola 4.0’ gli tutti gli studenti dell’Ic ‘Gino Strada’, possono già vivere la scuola del domani.

a. c.