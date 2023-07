Lite a coltellate a Lido Tre Archi Coppia ferita, caccia all’aggressore

di Fabio Castori

Dopo un alterco è scattata la spedizione punitiva di cui si sono resi protagonisti due albanesi che hanno aggredito e ferito un giovane fermano e una sua amica a colpi di coltello e machete. È accaduto ieri notte quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo, in sinergia con i militari di dell’Arma di Petritoli, sono intervenuti a Lido Tre Archi, in via Bachelet, a seguito di una segnalazione di una lite. Giunti sul posto, hanno constatato che un fermano di 22 anni, era stato coinvolto in un alterco con un albanese di 30 anni e un terzo individuo non ancora identificato. I due extracomunitari avevano raggiunto l’abitazione del fermano e il giovane non ancora identificato, visibilmente alterato, avrebbe aggredito il 22enne italiano, utilizzando verosimilmente un oggetto metallico tagliente, come un coltello o un machete, infliggendogli alcune ferite superficiali. Anche un’amica dell’aggredito, che aveva tentato di intervenire per fermare l’aggressore, è stata ferita. Successivamente, l’aggressore si è allontanato a piedi, facendo perdere le tracce.

Il ragazzo e la ragazza aggrediti hanno riportato lievi ferite da taglio agli avambracci e alle mani ma, dopo le cure mediche prestate sul posto dal personale del 118, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Nel corso della perquisizione personale, il 30enne albanese fermato, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 7,5 cm. Nel corso delle procedure formali in caserma, l’albanese ha colpito violentemente con un pugno il tetto di un’auto privata di un militare causando una leggera ammaccatura. Di conseguenza, è stato ricondotto negli uffici della Sezione radiomobile per ulteriori incombenze, collezionando, oltre a quella per porto abusivo di armi, anche una denuncia per danneggiamento. Il coltello rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale ed è stato preso in carico in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di Fermo. Le indagini sono in corso, anche mediante la verifica di eventuali sistemi di videosorveglianza pubblica e privata nella zona, al fine di identificare l’autore dell’aggressione con l’oggetto da taglio e per accertare l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità di altre persone coinvolte. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai carabinieri del Nucleo radiomobile e da quelli della stazione di Porto San Giorgio per competenza territoriale. Le indagini proseguono serrate al fine di identificare tutti i responsabili coinvolti nell’episodio e di assicurarli alla giustizia.