Lite furiosa, coppia finisce in ospedale

Notte decisamente movimentata quella appena trascorsa, per la frazione di Castellano dove, poco prima delle 2, mentre si trovavano all’interno dell’abitazione, una giovane coppia (entrambi poco più che ventenni) ha dato vita a una furiosa litigata, pare scaturita da una accesissima discussione per motivi di gelosia. Una lite che, presto, è degenerata, tanto che i due, spinti dalla rabbia e dalla foga del momento, sono passati dall’urlarsi addosso, a spintonarsi con una certa violenza e a colpirsi a vicenda. La ragazza (di origine spagnola e residente in un Comune dell’entroterra) si è procurata diverse ecchimosi e contusioni su varie parti del corpo, mentre il ragazzo (italiano, residente nella casa dove è avvenuta la lite dopo essersi trasferito da un centro dell’interno) ha riportato anche una ferita da arma da taglio sulla mano, pare non particolarmente grave. Le urla tra i due e i rumori provenienti dall’abitazione hanno attirato l’attenzione dei vicini che, allarmati, hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto, sono arrivati l’automedica del 118 e le ambulanze della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio i cui militi, verificate le condizioni dei due litiganti, hanno caricato entrambi sui mezzi per poi accompagnarli al Pronto Soccorso di Fermo per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione cui è spettato il compito di dare subito il via alle indagini sull’accaduto, per verificare come il giovane si sia procurato quella ferita alla mano. Indagini scattate d’ufficio e che, una volta accertato come si sono svolti i fatti e appurato con certezza chi ha inferto la ferita da arma da taglio, potranno dare adito a un qualche provvedimento nei confronti della persona responsabile.