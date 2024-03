Lite in famiglia . Poi aggredisce pure i poliziotti

Prima aveva litigato violentemente con la compagna, poi aveva aggredito i poliziotti. Protagonista della vicenda un 40enne di Porto San Giorgio che è stato rinviato a giudizio per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si erano consumati, nell’aprile scorso, in un appartamento del lungomare Gramsci, quando gli agenti della squadra volanti della questura, dopo aver raccolto la segnalazione per una lite in famiglia, avevano raggiunto l’abitazione dove era in corso il parapiglia. A quel punto gli uomini della questura avevano separato i due litiganti ed erano riusciti a riportare la calma, invitando il 40enne ad allontanarsi dall’appartamento. Lui, dopo un iniziale momento di calma, aveva avuto un nuovo scatto d’ira decidendo di rientrare in casa e aggredendo i poliziotti. L’uomo era stato bloccato dagli agenti, che lo avevano accompagnato in questura, facendo scattare la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.