Lite nel residence a Fermo finisce nel sangue: ubriaco accoltella l’amico alla coscia

Fermo, 4 novembre 2023 – Completamente ubriachi, avevano prima dato vita ad una focosa e accesa discussione, poi dalle parole erano passati ai fatti e uno dei due aveva impugnato un coltello, facendo finire la lite nel sangue. A conclusione delle indagini un ucraino di 37 anni, domiciliato presso un residence di Altidona, è stato rinviato a giudizio. L’uomo dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere.

Il drammatico episodio si era consumato nel dicembre scorso nella struttura turistica di Altidona dove era ospite l’ucraino. Erano da poco passate le 19 quando i carabinieri di Pedaso erano intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dalla centrale operativa di Fermo perché, poco prima, alcuni utenti del residence avevano allertato il 112 per una violenta lite in corso tra due stranieri, entrambi ucraini.

Giunti immediatamente sul luogo della rissa, unitamente ai rinforzi inviati da Fermo, i militari dell’Arma avevano constatato che un ucraino di 44 anni, domiciliato presso la medesima struttura, era stato ferito dal connazionale per il quale era scattata la denuncia presso la Procura della Repubblica di Fermo.

La vittima aveva subito alcuni fendenti a una coscia, inferti con un coltello, al termine di un alterco generatosi per futili motivi, tra i due extracomunitari, entrambi in stato di alterazione psicofisica da abuso di bevande alcoliche. A causa delle lesioni riportate il ferito era stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale "Murri" di Fermo, cosciente e non in pericolo vita.

La vittima era stata giudicata guaribile dai medici con una prognosi di 15 giorni. I militari dell’Arma, nel frattempo, avevano rintracciato l’aggressore all’interno di una unità abitativa della struttura ricettiva dove, a seguito di una perquisizione, avevano rinvenuto un coltello a serramanico con una lama di cinque centimetri e un secondo coltello ancora intriso di sangue, con lama di dieci centimetri. Le armi erano quindi state sequestrate e l’uomo era stato denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate e per porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere.