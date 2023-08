Lite tra marocchini, spunta una lama: 20enne ferito al volto

Ha riportato una ferita da arma da taglio sul viso, tra l’orecchio e la mascella, il 20enne di nazionalità straniera, forse marocchino, che nel tardo pomeriggio di ieri, mentre si trovava in Piazza Garibaldi a Porto Sant’Elpidio, è stato protagonista di una violenta lite con un connazionale. Una lite che è presto degenerata ed è spuntato un coltello con cui l’altro litigante ha ferito il giovane al volto, prima di scappare via. All’arrivo dei soccorsi, infatti, sul posto era rimasto solo il ferito che, non pare sia stato molto collaborativo né nel fornire documenti, né nel riferire l’accaduto, mostrando difficoltà a comprendere quanto gli veniva chiesto sull’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Grande l’indignazione di quanti frequentano la piazza che, pochi giorni fa, hanno assistito all’ennesima violenta lite durante la quale alcuni extracomunitari (probabilmente gli stessi) si erano presi a bottigliate.

m. c.