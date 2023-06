Lite tra vicini, spunta una pistola Madre e figlio davanti al giudice

Si era trasformata in una scena da far west la lite tra vicini che si era consumata nel giugno 2022 a Sant’Elpidio a Mare dove, dopo una focosa discussione, era spuntata anche una pistola. I protagonisti dell’episodio, una donna del luogo, di 60 anni, e il figlio 26enne, sono stato rinviati e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Ad incastrare i due erano stati i carabinieri del posto che, a conclusione di specifici accertamenti, avevano denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo, madre e figlio presentatisi a casa di un vicino minacciandolo con una pistola. I tre, poco prima, avevano avuto una discussione per futili motivi, riconducibili a dissidi condominiali. La vittima, un nordafricano di 50 anni, intimorito dalle minacce ricevute, aveva sporto denuncia presso la stazione carabinieri del luogo. I militari dell’Arma avevano subito proceduto ad eseguire specifici controlli e a sequestrare cautelativamente due pistole, con relativi caricatori e proiettili, effettivamente nella disponibilità di madre e figlio. I due, infatti, le detenevano legalmente in quanto entrambi muniti di porto d’armi per uso sportivo che, ovviamente, i carabinieri avevano provveduto a ritirare insieme alle armi. Della vicenda, oltre ad essere stata informata la Procura, era stata interessata anche la prefettura, competente ad emettere il divieto di detenzione di armi e munizioni.