L’Itet Carducci-Galilei è stata confermata "scuola innovativa"

L’Itet Carducci-Galilei è stata confermata come scuola innovativa. L’Istituto fermano è risultato la scuola della regione Marche con il maggior numero di progetti innovativi validati e l’unica scuola secondaria di secondo grado di Fermo a far parte dell’elenco delle ‘scuole innovative’, sede di visite e conoscenza per i docenti neoassunti. L’ufficio scolastico regionale Marche ha pubblicato questa settimana l’elenco delle ‘scuole innovative’ accoglienti, ovvero di quegli Istituti scolastici che si caratterizzano per la consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica e il Carducci -Galilei è tra queste. Un risultato fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Cristina Corradini, che in questi anni ha investito sull’innovazione tecnologica dell’Istituto, trasformandolo in un contesto concreto di applicazione delle nuove metodologie didattiche. Spiega la dirigente: "Sono proprio le esperienze metodologiche, tecnologiche e di ricerca avviate dai docenti dell’Istituto, applicate all’interno delle classi, che hanno spinto la scuola a mettere a disposizione della collettività e dei nuovi docenti i progetti innovativi, che coprono le aree indicate dal Ministero, in cui rientrano, ad esempio, le competenze specialistiche per la professione del geometra, la realizzazione di attività didattiche che integrano robotica, coding, making, intelligenza artificiale e realtà aumentata".