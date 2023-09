Liti e aggressioni tra vicini di casa, nuova denuncia

Sembrava essersi concluso dopo un lungo processo e un continuo andirivieni nelle aule di tribunale, il contenzioso fra due famiglie, ma alla fine la pace è durata poco. Sembra essere questo l’esito di un lunghissimo contenzioso iniziato nel 2012 fra due famiglie che condividono lo stesso pianerottolo all’interno in un palazzo di via Lorenzo Lotto, la lista delle denunce da ambo le parti nei confronti della parte avversa è lunghissima e conta rumori molesti e vere e proprie aggressioni verbali e fisiche, avvenute all’interno dello stabile e persino nel parcheggio antistante l’edificio. Il 20 gennaio di quest’anno sembrava che il processo fosse terminato con il giudice che aveva pronunciato una sentenza che avesse messo fine a questa ‘faida’ fra famiglie, ma a quanto sembra la pace solo apparente è durata pochi mesi. "Lo scorso 11 luglio mentre stavo camminando a piedi per il paese – racconta Dritan Gjolena – una persona che fa parte del nucleo familiare con cui per anni siamo stati in conflitto, ha tentato di investirmi con la sua auto rivolgendomi parole e minacce. Fortunatamente avevo la telecamera del mio cellulare accesa e sono riuscito a riprendere la scena. Video che mi è stato indispensabile per sporgere denuncia (l’ennesima) ai carabinieri. Purtroppo questa storia è tutt’altro che terminata. Mia figlia per non subire tutte queste angherie già da tempo non vive più con noi, ma nel corso dei mesi ci sono state tante situazioni di conflitto, elettrodomestici in funzione nella notte, alto parlanti ad alto volume e altro ancora. Ci troviamo costretti a vivere in uno stato di costante allerta e giriamo con il cellulare in mano per la paura di altre aggressioni. Vogliamo che questa storia finisca e se proseguirà chiederemo i danni morali per le tante vessazioni subite".