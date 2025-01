Litiga con il fidanzatino e lui diffonde il video hard girato insieme

Porto San Giorgio (Fermo), 22 gennaio 2025 - La fidanzatina lo lascia e lui, per vendicarsi, pubblica sul web il video a luci rosse girato in un momento di intimità. Un comportamento che costerà caro ad un 17enne di Porto San Giorgio che è finito nella rete dei carabinieri a seguito di un’operazione per contrastare il fenomeno del cosiddetto revenge porn, che colpisce in modo particolare i più giovani, estremamente vulnerabili in nell’attuale contesto sociale già complesso.

L’articolata indagine è nata dalla segnalazione di una minorenne che, grazie al supporto dei genitori, ha trovato il coraggio di denunciare quello che le stava accadendo. I due avevano una relazione da diverso tempo e, durante un momento di intimità, avevano deciso di filmarsi, con il patto che quel video dovesse rimanere un loro segreto.

Poi la lite e l’idea del ragazzo di farla pagare alla sua ex diffondendo quei filmati sui social, prima agli amici e poi ad altri conoscenti. Il video, in poco tempo, è diventato virale e la vittima è venuta a conoscenza che ormai in molti, moltissimi, l’avevano vista in quelle immagini hard.

Inizialmente sconvolta e frastornata ha tenuto tutto dentro di sé, poi si è sfogata con un’amica che le ha consigliato di denunciare l’inquietante episodio alle forze dell’ordine. La vergogna, però, era tanta, troppa per rivolgersi ai carabinieri o alla polizia. La ragazza ha cominciato ad avere atteggiamenti strani: non vuole mangiare, dorme poco la notte e non esce più di casa. La cosa è stata notata dai genitori della vittima che, preoccupati, hanno cercato di far confidare la propria figlia per capire cosa non va. Alla fine, esasperata, ha raccontato tutto al padre e alla madre.

Così, insieme, hanno preso la decisione di presentare denuncia ai carabinieri di Porto San Giorgio, che hanno fatto immediatamente scattare un’articolata attività investigativa culminata con la denuncia di un coetaneo della minorenne per il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. E’ emerso così che la vicenda ha avuto origine quando, a seguito della relazione sentimentale interrotta, il ragazzo ha condiviso online un video dal contenuto esplicito che ritraeva la fidanzatina. Gli investigatori dell’Arma, intervenuti prontamente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, autorizzata dall’autorità giudiziaria minorile di Ancona, che ha confermato la gravità dei sospetti a carico del ragazzo.