Livio Bugiardini ricevuto in municipio

Campione del mondo di atletica a 76 anni con due ori conquistati ai mondiali over 75 di Goteborg, sui 200 e sui 400 metri. Le due medaglie che Livio Bugiardini porta al collo pesano tanto in termini di soddisfazioni ma sono anche uno sprone per questo atleta in forza alla Sef di Macerata (unica società marchigiana ad avere un settore master nella velocità) che fa tre allenamenti settimanali alla pista di atletica elpidiense, e che non ha intenzione di fermarsi. A settembre sarà a Catania dove si sfideranno i migliori atleti delle rappresentative regionali italiane e già si profilano all’orizzonte i mondiali Master del 2026 in Corea del Sud. Ieri, Bugiardini è stato ricevuto dal sindaco Massimiliano Ciarpella e dall’assessore allo sport, Enzo Farina. Il 76enne ha scoperto l’atletica in età matura, (da giovane si è dedicato al calcio dilettantistico), seguendo il figlio Luca, atleta di vertice a livello giovanile e campione italiano allievi e cadetti nel mezzofondo. "Quando lui ha smesso, ho iniziato io e, adesso, è lui che mi da un grande aiuto negli allenamenti, come tutta la famiglia" ha detto il campione mondiale (con diversi titoli italiani ed europei). Sulle gare di Goteborg: "Nei 200 metri, la mia distanza preferita, mi sentivo contratto, non ho corso benissimo, ma ce l’ho fatta a vincere. Nei 400 ero molto più sciolto e mi sono espresso al meglio". "Non capita tutti i giorni di ricevere un bicampione del mondo in Comune – il commento di Ciarpella – Abbiamo voluto tributare il nostro plauso, a nome della comunità, a un concittadino che ci ha resi orgogliosi. E’ un esempio dei valori migliori dello sport, di impegno, sacrificio che possono portare a risultati straordinari". "Livio è la dimostrazione che non esistono limiti di età per porsi degli obiettivi e lavorare per raggiungerli" dice Farina.