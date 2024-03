Lo psicologo a scuola per aiutare i ragazzi. Una figura che può sviluppare delle potenzialità

Il bullismo si può definire come una forma di violenza, verbale, fisica e psicologica, ripetuta nel tempo e perpetuata in modo intenzionale da una o più persone (bulli) nei confronti di una o più vittime al fine di provocare un danno. Le spiegazioni di tale comportamento a volte includono differenze di classe sociale come razza, religione, genere, orientamento sessuale. Il bullismo è un fenomeno normalmente associato all’infanzia e all’adolescenza, ma non affligge solo queste fasce di età. In età adulta caratterizza gli ambienti quotidiani, come il lavoro dove il bullismo si manifesta nel mobbing (aggressione psicologica e morale). Tra i ragazzi, la forma più diffusa di bullismo si manifesta nelle scuole. L’atteggiamento dei ‘bulli’ spesso dipende da una mancanza di controllo degli impulsi e da problemi di gestione della rabbia.

L’introduzione della figura dello psicologo a scuola contribuisce alla promozione delle potenzialità dei ragazzi in una fase delicata come quella dello sviluppo e a una maggiore sensibilità e consapevolezza verso questi temi. L’argomento ci tocca da vicino in quanto non è difficile venire a conoscenza di eventi spiacevoli legati al bullismo. Molto spesso, grazie all’intervento tempestivo di adulti ed insegnanti, il cui ruolo appare ai nostri occhi fondamentale, alcune situazioni possono essere meglio comprese e talvolta arginate. Alla luce di ciò possiamo concludere con una citazione di Michelle Obama: "Quando qualcuno è crudele o si comporta come un prepotente, non ci si abbassi al suo livello. Il nostro motto è quando loro scendono in basso, tu vai in alto". Questo è l’augurio rivolto ai lettori. "Il bullismo non è mai divertente, è una cosa crudele da fare a qualcuno, se sei vittima di bullismo non è colpa tua. Nessuno merita di esserne vittima".

Classe II E