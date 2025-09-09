Lo schermidore Michele Massa entra nel gruppo delle Fiamme Gialle

Lo schermidore Michele Massa originario di Monte San Pietrangeli e residente a Porto San Giorgio entra ufficialmente nella Sezione Paralimpica del gruppo sportivo della Guardia di Finanza. È il primo atleta paralimpico delle Fiamme Gialle nel settore scherma. Classe 2004, dopo essere stato il più giovane componente della squadra nazionale italiana ai Giochi di Parigi 2024, tra Olimpiadi e Paralimpiadi, il talento dell’Accademia Scherma Fermo entra ufficialmente nella Sezione Paralimpica del gruppo sportivo della Guardia di Finanza proprio nei giorni che precedono il suo debutto al Mondiale di Iksan, in Corea del Sud, dove sarà protagonista nel fioretto e nella spada.

Dal primo podio in una tappa di Coppa del Mondo a Pisa, Massa ha saputo farsi apprezzare in campo internazionale ottenendo – tra i risultati più importanti – una medaglia d’argento nel fioretto a squadre ai Mondiali di Terni nel 2023, un bronzo individuale e un secondo posto a squadre nel fioretto agli Europei di Parigi nel 2024, oltre a un secondo posto a squadre nella spada. Ai Giochi Paralimpici, sulle pedane del Grand Palais, ha raggiunto i quarti di finale nel fioretto individuale e un quarto posto nella prova a squadre.

"L’ingresso di Michele nelle Fiamme Gialle rappresenta un traguardo di straordinaria importanza non solo per lui, ma per tutta la scherma marchigiana e italiana" – sono le parole del presidente regionale della Federazione Italiana Scherma Stefano Angelelli –"È la dimostrazione di come talento, impegno e passione possano abbattere ogni barriera, aprendo nuove strade e ispirando intere generazioni di atleti".