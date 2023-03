Lo screening gratuito per oltre cento pazienti

Sono state 108, distribuite tra mattina e pomeriggio, le donne che si sono sottoposte ieri, al distretto sanitario di Porto San Giorgio, ad ecodoppler dei vasi del collo. L’iniziativa di screening è stata promossa dall’Ast Fermo, per celebrare la giornata della donna, con un’attività di prevenzione, affidata ai professionisti del reparto di medicina, diretto da Stefano Angelici. Ad effettuare gli esami sono stati i medici Francesco Astorri, Giuseppina Bitti ed Alessandro Ciarrocchi. A tutte le pazienti è stato consegnato un cartoncino augurale per la festa della donna ed una lettera, da consegnare al medico curante, con il risultato dell’esame appena completato. L’adesione alla proposta è stata massiccia, tanto che, in poco più di due ore, sono andati esauriti tutti i posti a disposizione, prenotati telefonicamente nella mattinata di lunedì. Il commissario straordinario Ast Fermo Roberto Grinta è intervenuto in mattinata sul posto, incontrando le utenti in attesa e complimentandosi con il personale sanitario in servizio. "Abbiamo ricevuto una quantità cospicua di richieste ed ho riscontrato apprezzamento per l’iniziativa. Dispiace che non tutte le donne interessate siano riuscite a prenotarsi, viste le tantissime chiamate. Una partecipazione così ampia è uno stimolo a promuovere iniziative di prevenzione, intendiamo organizzare altre sedute nel periodo primaverile e, per quanto possibile, ampliare il numero di posti per favorire l’accesso della cittadinanza". "Questa attività di screening vascolare, spiega il dottor Francesco Astorri, sono utili per individuare fattori di rischio ed intervenire precocemente. L’esame della carotide, nel campo della diagnostica per immagini, è semplice per il paziente ed importante per noi, che siamo formati in questo campo, essendo angiologi internisti. Vista la vicinanza, abbiamo controllato anche le ghiandole tiroidee. La visita è l’occasione per fornire consigli sulla gestione del colesterolo, l’adozione di sani stili di vita, a partire dall’eliminazione del fumo. Questa sessione è stata dedicata alle donne, il genere femminile ha alcune differenze in età fertile, mentre i fattori di rischio sono sostanzialmente identici, dopo la menopausa, con quelli degli uomini".