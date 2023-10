Lo scrittore Ferrara e un libro sull’Ucraina

Un momento di riflessione, per tornare a parlare della guerra in Ucraina. Si terrà oggi pomeriggio, nella sala dei Gruppi consiliari di Fermo, un dibattito sul conflitto in Ucraina che tanto affligge gli animi. Ospite sarà lo scrittore Gianluca Ferrara per la presentazione del libro ‘Guerra in Ucraina, le vere ragioni’, a partire dalle 18. L’invito è per tutti coloro che volessero approfondire le ragioni del conflitto. "E’ un’opportunità per far chiarezza su molti aspetti della questione che in tanti desiderano avere – spiega il consigliere del Movimento 5 Stelle Stefano Fortuna, tra i promotori dell’iniziativa –. Speriamo in una partecipazione, anche attiva, importante".