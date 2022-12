Lo show con le bolle di sapone

All’interno della rassegna ‘Natale al Borgo’ promossa dall’amministrazione di Grottazzolina in collaborazione con le associazioni del paese, si terrà oggi alle 16 nella sala ‘John Lennon’ in prossimità della bocciofila, lo spettacolo ‘Bubble Rhapsody’. Uno spettacolo emozionante proposto dall’artista Alekos con le bolle di sapone giganti, in grado di catturare la fantasia e coinvolgere grandi e piccini, l’ingresso sarò gratuito. Al termini ci sarà un percorso di laboratorio per invitare i bambini a giocare e socializzare utilizzando la poesia delle bolle di sapone. Una bella occasione di divertimento in attesa di scambiarsi gli auguri e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il 2 gennaio sempre nella sala ‘John Lennon’ alle 18 si terrà il saggio di fine anno dei piccoli allievi dell’associazione ‘Arte per crescere’, che metteranno a frutto le nozioni acquisite nelle varie arti.