Lo spadista Stanley Leech in nazionale

Nonostante di nazionalità sia inglese, è nato e cresciuto sportivamente nell’Accademia della Scherma Fermo e in questi giorni ha raggiunto un primo grande traguardo con convocazione nella nazionale Under 17 britannica. Stiamo parlando del giovane spadista Stanley Leech. Lo schermidore, che ha iniziato a praticare la scherma all’età di 8 anni proprio a Fermo, dove si allena tutt’ora, ha ricevuto in settimana la convocazione dalla propria nazionale per la prova del Circuito Europeo Cadetti in programma nel fine settimana a Bratislava, dove sarà impegnano nella prova di spada maschile. Una grande soddisfazione per il 15enne in forza all’Accademia della Scherma Fermo, che corona così un sogno inimmaginabile per lui quando piccolissimo, insieme al fratello minore Alfred, si è presentato nella sala scherma fermana curioso di conoscere questo sport. Uno sport che aveva visto in tv alle olimpiadi e che probabilmente mai avrebbe pensato che l’avrebbe portato un giorno a difendere i colori della propria nazione d’origine. Le buone prestazioni di quest’anno con il successo della prima prova Under 17 ed il terzo posto in quella Under 20 di Jesi a settembre a cui si sono poi aggiunti gli ottimi piazzamenti nelle gare svolte in Inghilterra, hanno portato lo spadista dell’Accademia della Scherma Fermo nella top 10 del ranking inglese di categoria, inducendo così la Federazione britannica alla convocazione per la prova in Slovacchia.