Lo spazzino volontario: "Da trent’anni ripulisco la strada dalla spazzatura"

La passeggiata salutare del sabato, quando è libero dal suo lavoro di impiegato, per Roberto Cassetta da parecchi anni, ormai, diventa l’occasione per restituire un minimo di decoro alla strada che percorre. Sì perché, quando esce di casa, Casetta si arma di guanti e sacchetti e, cammin facendo, raccoglie i rifiuti che altri hanno gettano con noncuranza dal finestrino. Alla fine di una passeggiata di un paio d’ore, questo cittadino dall’encomiabile senso civico, di sacchetti ne riempie diversi, li lascia lungo il tragitto per poi passare a caricarli con l’auto e portarli in discarica. . Da quattro cinque anni, la sua passeggiata (prima era a piedi, adesso va in bicicletta perché così fa più strada e raccoglie più rifiuti) va dall’incrocio tra la Monturanese e la Montegranarese, fino a Casette d’Ete e ritorno. In tutto 4-5 chilometri e svariati sacchi di immondizia da riempire. E’ quasi un appuntamento fisso incrociarlo lungo la Montegranarese, vederlo che si ferma sul ciglio della strada, raccoglie qualche rifiuto da terra e lo mette nel sacchetto che porta con sé, prima di ripartire, per fermarsi poco dopo, non appena avvista altri rifiuti. In questo modo, unisce l’attività sportiva, la cura dell’ambiente che lo circonda e il relax perché lo fa stare bene rendere fruttuosa quella inconsueta passeggiata del week end. Gli ha fatto piacere ricevere un riconoscimento della sua città, un attestato di benemerenza . Se è soddisfatto per un’opera meritevole, che fa perché spinto da una genuina e disinteressata sensibilità Cassetta si indigna quando scopre interi sacchetti gettati lungo la strada: . Sa bene che se tutti facessero il loro, le strade sarebbero più decorose e pulite, . Marisa Colibazzi