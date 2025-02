Lo spettacolo ’Amore cieco’

Per la festa di San Valentino, giorno

degli innamorati,

’Amore Cieco’ è la denominazione dello spettacolo che sarà messo in scena alle 19

di oggi nel teatro comunale di Porto San Giorgio ad ingresso libero. L’Amore Cieco viene rappresentato in tutti i suoi aspetti di sentimento provato e vissuto in maniera assoluta, espresso o recondito, comunque sentito ed importante. Le motivazioni dell’evento teatrale e la sua descrizione ed articolazione sono affidate a Giovanna Leombruni, che è la presentatrice della serata. La scaletta propone musica, danza e recitazione, chiamate ad interpretare e rappresentare nella specificità di ciascuna il tema dello spettacolo. Per la precisione: esibizione di tango argentino della scuola centro studi Tango Ideal; Interventi musicali di Luca Romanelli, chitarra classica; sorprese recitate da Damiano Del Papa e Giovanna Leombruni. Con la partecipazione di Laura Francia.