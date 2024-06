Lo spettacolo di domani: bellezze in passerella con ’miss Blumare’

Alle 21,30 di domani piazza Matteotti sarà lo scenario della terza tappa del concorso di bellezza Miss Blumare. Ragazzi e ragazze sfileranno in abiti estivi, presentando in anteprima le tendenze delle prossime stagioni. "La collaborazione con la discoteca Le Gall aggiungerà un tocco di vivacità e glamour all’evento – spiegano gli organizzatori – . Special guest della serata sarà Donatella Russo, la body builder matelicese in evidenza a Miss Universo 2023, la cui presenza aggiungerà ulteriore prestigio all’evento".