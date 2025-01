Lo spettacolo ’Madama di Tebe’ apre il cartellone dell’operetta

Lo spettacolo ’Madama di Tebe’ apre sabato alle ore 17 la programmazione teatrale dedicata all’operetta. Il lavoro di Carlo Lombardo vedrà come protagonisti Camilla Pomilio nel ruolo di Madama di Tebe, Patrizia Perozzi in quello di Clara, Tommaso Mangifesta nei panni di Babà e Davide Bartolucci in quelli del trascinante cantante comico Blackson. Davide Martelli sarà il maestro concertatore al pianoforte mentre il corpo di ballo sarà composto da Natalia Ciarrocchi e Federico Salvatori. Narrazione, regia e costumi sono a cura di Paolo Santarelli (Compagnia Incontri d’opera).

La programmazione include altri due appuntamenti: "Paganini" (29 marzo) e "La duchessa del Bal Tabarin" (26 aprile). I tre appuntamenti vogliono rappresentare un viaggio nel tempo dell’operetta, con musica e parole per rivelarne la bellezza, l’innocente spensieratezza e la velata malinconia che la caratterizzavano tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Santarelli fornirà le chiavi di lettura attraverso un percorso ricco di spunti narrativi, richiami storici e stimoli alla riflessione che, tuttavia, lasciano intatto il clima di allegria che l’operetta trasmette.

Gli spettacoli vengono rappresentati in forma ridotta, con gli artisti in abiti da scena rigorosamente di tradizione. Le scenografie sono state create dagli studenti del liceo Artistico Caro-Preziotti-Licini: "Dopo il successo dello scorso anno torna in scena l’operetta con una proposta rappresentativa importante, colma di richiami storici che ci riportano a quello spirito di evasione – sottolinea l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti –. La musica, insieme alle scenografie curate dai giovani del liceo Artistico, sono gli altri elementi introdotti nei tre pomeriggi al teatro che abbiamo voluto ad ingresso gratuito".