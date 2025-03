Lo spettacolo ’Storia di Barbablù’

La primavera è alle porte e la stagione di teatro per bambini e famiglie di Porto San Giorgio, ’Domenica a teatro’, si avvia verso la sua chiusura, dopo una serie di spettacoli pienissimi di pubblico, allegria e sogni! Questa Domenica, alle ore 17, andrà infatti in scena il penultimo spettacolo della rassegna: Storia di Barbablù della compagnia Teatrabile de L’Aquila. Lo spettacolo, partendo dalla struttura della fiaba trascritta da Perrault, recupera elementi tratti dalle storie della tradizione popolare abruzzese. Una logica a-logica sospinge lo spettacolo: ogni possibile linguaggio è messo in discussione, tutto è finto, tutto è visibile, svelato… e tutto è improbabile. Nella (apparente) semplicità dell’allestimento, nel grottesco, nell’onirico e nel ridicolo si ritrova, alla fine, il senso del linguaggio del teatro. Particolarmente adatto ai ragazzi (anche ai più piccoli) è, con i suoi molti livelli di lettura, sempre apprezzato da tutti. Gli adulti, di solito, restano affascinati da una visione vitale, giocosa, "totale", un po’ femminista, un po’ Brechtiana e parecchio Rodariana dell’arte e del teatro.