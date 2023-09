Lo sport a 360° a Porto San Giorgio con Rizzoli e Dallari

Un futuro senza arbitri? ’Sfide e rischi tra velocità e lentezza” è il tema della tavola rotonda che si è svolta ieri nel teatro comunale. Interlocutori Fabrizio Pasquali ex arbitro internazionale Fivb, Nicola Rizzoli ex arbitro internazionale e consulente Concacaf e Matteo Spinelli docente dei corsi di formazione del settore arbitrale della Fip. Ha moderato Lorenzo Dallari. Sono stati tanti gli spunti di riflessione: come sta cambiando la figura dell’arbitro? Che ruolo avrà l’intelligenza artificiale? La rassegna è iniziata venerdì sera a Montegiorgio con la presentazione del libro ’La Storia della Pallavolo’ di Lorenzo Dallari. Poi la tavola rotonda di ieri a Porto San Giorgio. La chiusura alle 17 di oggi a Grottazzolina : al palasport andrà in scena lo spettacolo “Goal 1986” (Proscenio teatro) con testo, regia e interpretazione a cura di Stefano Tosoni Gli spettatori si troveranno immersi in un viaggio narrato, tratto dal romanzo di Cristiano Cavina ’Un’ultima stagione da esordienti’, che ci parla del calcio.

"E’ un progetto che vuole attivare un processo attraverso uno sguardo articolato sullo sport – dicono gli organizzatori –. Spesso cadiamo vittime di una retorica buonista dimenticando come talvolta finisca per assorbire logiche che non aiutano la vita delle persone (l’esaltazione della prestazione) e la loro convivenza (la separazione tra vittoria e sconfitta)"