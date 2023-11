’Lo sport e i borghi terremotati’, Malagò elogia le Marche il Fermano

Le Marche come una culla per lo sport nazionale. Un concetto che il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, ha illustrato a grandi linee ieri mattina in occasione dell’incontro ’Il ruolo dello sport per il rilancio dei piccoli borghi terremotati’, che si è tenuto nella sede della ‘Casa delle Memoria’ di Servigliano. All’incontro hanno partecipato anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna, i sindaci del territorio fra cui Servigliano, Belmonte Piceno, Montefalcone Appennino, Monteleone di Fermo, Montegranaro per citarne alcuni e numerose società sportive in rappresentanza del territorio fra cui: Yuasa Battery Grottazzolina, Fermana calcio, Virtus, Polisportiva Servigliano ed altre ancora. "Le Marche rappresentano una culla per tutti i vari sport nazionali – dichiara Giovanni Malagò - qui ci sono tantissimi tesserati nelle più disparate discipline, oltre ad offrire tanta qualità. Non vanno dimenticati campioni olimpici come Gianmarco Tamberi, gli atleti di scherma e fioretto. Non possiamo non evidenziare come lo sport con leggerezza e impegno rappresenti anche un momento di condivisione sociale per un territorio". Durante l’incontro il presidente del Coni, ha affrontato vari argomenti intervistato dal giornalista Maurizio Socci, offrendo una panoramica sulle azioni che il Coni sta portando avanti a livello nazionale. "La visita del presidente Malagò ha rappresentato per Servigliano e per i comuni della media Valtenna un motivo di orgoglio – commenta il sindaco Marco Rotoni -. Un riconoscimento all’impegno, ai sacrifici, specie nei momenti difficili dopo il sisma del 2016 e poi della pandemia, di come le società sportive hanno contribuito a creare un motivo di collante sociale e di promozione del territorio in quello che è un teatro naturale. Società come la Virtus Servigliano o la Yuasa Battery Grottazzolina che fanno conoscere i piccoli borghi in tutta Italia". Al termine del confronto il presidente Giovanni Malagò, si è concesso per una foto insieme ai dirigenti e atleti delle varie società del territorio, il segnale di come lo sport riesca a ridurre le distanze.

a.c.