‘Lo sport è salute, il dono è vita’ all’Officina delle Arti

Torna, stasera, ‘Lo sport è salute, il dono è vita’, appuntamento in cui Admo Colline Fermane, Avis e Aido Montegranaro lanciano l’importante messaggio del ‘dono’, che sia del midollo osseo, del sangue o degli organi, e lo fanno in maniera piacevole, tra sport, spettacolo e testimonianze. Conduce la serata all’Officina delle Arti (ore 21,15), Rebecca Liberati. Hanno collaborato anche Palla a canestro giovanile Montegranaro, Sutor Academy, Sutor Montegranaro, Primavera Volley Montegranaro, M&G Scuola Pallavolo, Granarium, Il Faro. Ospiti: Ivan Cottini, ballerino e autore del libro ‘La danza della farfalla’; Paolo Totò, guida atleta tandem nazionale paralimpica e testimonial Admo Marche; la scuola di danza Hip Hop; Alex Cesca, capitano della Nazionale Italiana Basket con sindrome di down; Massimiliano Ortenzi e Riccardo Vecchi rispettivamente allenatore e capitano della Yuasa Battery Grottazzolina. Per tutti i giovani tra 18 e 35 anni ci sarà la possibilità di iscriversi nel Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo mediante prelievo con tampone salivare. La dottoressa Alessandra Zoli, responsabile del Registro Regionale dei donatori di midollo osseo, interverrà per rilasciare le relative certificazioni di idoneità. La serata sarà riproposta da Rai3 nella trasmissione ‘O anche no’, in onda la domenica mattina. L’ingresso è libero.