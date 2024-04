Lo sport porta turisti: sold out per la Pasqua

Ristoranti e pizzerie sold out, alberghi pure: questo in estrema sintesi il resoconto dei giorni di Pasqua a Porto San Giorgio. Per quanto riguarda i ristoranti e le pizzerie niente di nuovo: il sold out rientra ormai nella norma dei pubblici esercizi sangiorgesi, specie nei fine settimana e nelle feste di qualsiasi natura; per gli hotel, invece, il tutto esaurito a Pasqua è stata un’assoluta novità, ancorché naturalmente molto gradita agli operatori commerciali locali, un’ eccezione frutto del turismo sportivo realizzato con il torneo nazionale giovanile di calco che ha garantito l’arrivo dalle più svariate parti d’Italia, di circa 650 piccoli giocatori con al seguito un nutrito numero di accompagnatori, allenatori, arbitri e familiari che hanno riempito gli hotel: "Non c’è ombra di dubbio che quello di quest’anno sia stato un andamento pasquale soddisfacente anche perché al normale passaggio di Pasqua degli altri anni si è aggiunto un importante evento sportivo", così spiega la situazione il presidente dell’associazione albergatori del Fermano, Ataf, Gianluca Vecchi. Quest’ultimo, dopo aver fatto presente che la sua associazione, insieme al Comune di Porto San Giorgio, ha deciso di investire molto nell’esecuzione di attività turistica attraverso l’organizzazione di manifestazioni dello sport, annuncia che un’iniziativa del genere è in programma dal 24 al 28 aprile prossimi quando arriveranno in città circa 1.900 unità tra atlete tecnici ed accompagnatori per la disputa del campionato nazionale di ginnastica ritmica. Pertanto 1.900 persone per quattro giorni riempiranno le strutture ricettive sangiorgesi e consumeranno pasti nei locali di Porto San Giorgio.

Da ultimo, il presidente Vecchi commenta brevemente il fatto che l’amministrazione comunale abbia deciso di andare a fare promozione turistica in Francia insieme ai Comuni di Servigliano e Sant’Elpidio a Mare e con la collaborazione della camera di commercio: "Ovviamente – dice Vecchi - è difficile al momento capire quale potrà essere l’impatto con una località turistica concorrenziale alla nostra. Staremo a vedere. Non sembra molto infervorato della spedizione d’oltralpe: "Per adesso – sono le sue parole - apprezzo che l’iniziativa venga realizzata con altri comuni, condividendo le spese. Il suggerimento che penso di poter dare è di preparare non più di 2-3 itinerari a scoperta dell’Italia da proporre ai francesi".

Silvio Sebastiani