Lo sport scende in campo : "Ecco adotta un mamma"

Lo sport che abbraccia le mamme, che porta sorrisi, sostiene la vita. È il senso del progetto ’Adotta una mamma’, voluto per il secondo anno dalla scuola di pallavolo Fermana per sostenere l’attività dell’associazione Famiglia nuova. Saranno messe in vendita confezioni di vino, uno rosso e uno bianco, a 15 euro, per aiutare le mamme in difficoltà e il bambino appena nato e nel suo primo anno di vita. Ci saranno banchetti, in città e in palestra, e si può prenotare, fino a esaurimento scorte, al numero 339 7421156. È il numero di Remo Giacobbi presidente della scuola di pallavolo fermana che porta avanti anche il percorso del sitting volley, che per anni è stato anche volontario per Famiglia nuova: "Riproponiamo questa iniziativa, due anni fa ci eravamo adoperati con la pasta, stavolta col vino con la cantina Di Ruscio, ancora un prodotto di qualità. Mario di Ruscio si è prestato a questa iniziativa, ci è venuto incontro". Una goccia nel mare di cose che l’associazione porta avanti ma è comunque un contributo significativo, lo sottolinea l’assessore Alberto Scarfini. Il presidente di Famiglia nuova, Paolo Cerolini, spiega: "Remo è stato tra i primi ad avviare l’attività dell’associazione, da 40 anni con noi. I corsi per fidanzati era la prima attività, adesso nel nostro impegno c’è il sostegno e l’aiuto alla famiglia sia come entità che per i singoli componenti. Lo sport è affine al nostro impegno perché serve a creare valori e questo è sempre un supporto alla solidità della famiglia. Valore di dedizione, impegno, sacrificio, costanza, gli stessi valori della cantina Di Ruscio e su cui si fonda la famiglia".

È don Vincenzo Marcucci a parlare della storia dell’associazione, nata nel 1975, e del presente, con il servizio di consultorio famigliare, di mediazione famigliare, come centro di solidarietà alla vita umana nascente che sta vicino a quelle mamme che nei loro pensieri e nelle loro difficoltà pensano di interrompere una gravidanza: ‘Le ascoltiamo, in convenzione con asl di civitanova, al consultorio pubblico, si cerca una alternativa, a volte si accetta una alternativa, cinque i bambini nati quest’anno che non sarebbero nati. La richiesta era di 60 interruzioni di gravidanza. Non solo, aiutiamo le mamme coi bambini piccoli che hanno precarietà economiche, le sosteniamo e sono 30 famiglie che incontriamo ogni mese con aiuti psicologici e materiali". Don Vincenzo spiega che gran parte degli operatori sono volontari, due le sedi, a Fermo e Civitanova, due gli sportelli di ascolto a Servigliano e Amandola: "Il progetto della società sportiva è proprio per queste donne in difficoltà, a volte la parte economica è decisiva nella situazione, siamo alla terza generazione di bambini nati con noi. Un lavoro che ci gratifica e che ci impegna. Siamo in piena attività dopo la pausa forzata della pandemia, si lavora in equipe tra più operatori che affrontano le situazioni. Richieste ci sono e i problemi sono cresciuti e si sono complicati, servono sempre più operatori e tempo. A farne le spese sono i figli, i bambini, gli adolescenti che fanno fatica a trovare la loro identità, la loro personalità".

La sintesi della perfetta unione tra sport e solidarietà la fa Federico Ripani atleta della società, capitano della nazionale italiana di sitting volley, fortissimo giocatore che in campo toglie la protesi e si siede a giocare a pallavolo, seduto per terra: ‘Pensavo di essere fuori posto in questo progetto, ma quando si parla di sport e difficoltà ci sto dentro, il sitting volley è uno sport che integra e l’aiuto è per tutti, anche per il normodotato che si abitua a vedere la disabilità, tutto è diventato più semplice e ci unisce. Non siamo più la nostra protesi ma siamo persone in campo pronte a giocare in pieno. Quando una mamma pensa che la sua gravidanza sia impossibile, in realtà non c’è solo una strada ma si può andare avanti con un aiuto, giocando in giro per il mondo alla fine la nostra situazione è diventata la normalità, si vedono solo le persone. C’è chi si è liberato, chi ha imparato a vivere la propria disabilità con serenità, tutti si sono uniti in un gruppo bellissimo. Siamo arrivati due volte terzi al campionato italiano, oggi puntiamo allo scudetto. Da Fermo ci sono Cristiano Crocetti e Luca Vallasciani con me in nazionale. Ci siamo classificati per gli europei, soprattutto abbiamo imparato a capire che noi non siamo le nostre protesi, non siamo i nostri limiti, lo sport ci ha aperto al mondo intero. Faccio un appello, comprate le scatole e poi venite a provare, il sitting volley è uno sport bellissimo, seduti a terra siamo tutti uguali.

Angelica Malvatani